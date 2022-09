Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz sinkt auf 247,4

Merzig Laut Robert-Koch-Institut beläuft sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf 239,7.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag, 2. September, 24 neue Corona-Fälle gemeldet: drei in Merzig, sieben in Wadern, zwei in Mettlach, fünf in Beckingen, zwei in Perl, zwei in Weiskirchen und drei in Losheim am See.