Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet 101 neue Corona-Infektionen

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 11. Mai, 101 neue Corona-Fälle registriert. Sie teilen sich wie folgt auf die Kommunen auf: 22 in Merzig, 13 in Wadern, 13 in Mettlach, 13 in Beckingen, 13 in Losheim, 26 in Perl und ein Fall in Weiskirchen. Damit sind aktuell 569 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz beläuft sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts auf 616,6.