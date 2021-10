Pandemie in Zahlen : Elf neue Corona-Fälle im Landkreis

Merzig-Wadern Nachdem es am Mittwoch elf neue Infektionen mit Corona im Landkreis Merzig-Wadern gegeben hat, liegt die Inzidenz nun bei 41,52.

Der Landkreis merzig-Wadern hat am Mittwoch, 28. Oktober, elf neue Infektionen mit Corona gemeldet: vier in Merzig, drei in Losheim, zwei in Weiskirchen und jeweils einen Fall in Wadern und in Perl. Nachdem weitere vier Personen seit Mittwoch als geheilt gelten, sind aktuell 97 Menschen, die im Landkreis gemeldet sind, mit Covid-19 infiziert. Die meisten davon, nämlich 33, leben in der Stadt Wadern, 17 in Merzig, 13 in der Gemeinde Losheim, elf in Weiskirchen, neun in Mettlach und jeweils sieben in Perl und in Beckingen. Aktuell gibt es auch 56 Mutationen unter diesen Fälle, alle zählen zur Delta-Variante. Die vom Landkreis Merzig-Wadern berechnete 7-Tage-Inzidenz liegt bei 41,52.