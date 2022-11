Merzig Außerdem meldet der Landkreis Merzig-Wadern 51 neue Infektionen mit Covid-19.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 10. November, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona aus der Gemeinde Mettlach gemeldet. Außerdem gab es 51 neue Fälle: 13 in Merzig, elf in Wadern, vier in Mettlach, drei in Beckingen, fünf in Perl, drei in Weiskirchen und zwölf in Losheim. Inzidenz laut RKI: 378.