In der Kreisstadt Merzig ist eine weitere Person mit oder an Corona gestorben. Das hat der Landkreis am Freitag, 19. August, gemeldet – wie auch die Zahl der Neuinfektionen, nämlich 34: 15 in Merzig, zwei in Wadern, fünf in Mettlach, fünf in Beckingen, zwei in Weiskirchen und fünf in Losheim am See. Inzidenz laut RKI: 292,8.