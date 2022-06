Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet 168 neue Corona-Fälle

Merzig Aktuell sind im grünen Kreis 793 Personen mit Corona infiziert.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 22. Juni, 168 neue Corona-Fälle gemeldet: 56 in Merzig, 30 in Wadern, 18 in Mettlach, 21 in Beckingen, sechs in Perl, 14 in Weiskirchen und 23 in Losheim am See. Damit sind aktuell 793 Menschen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Die meisten davon, nämlich 233, sind in Merzig gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet das Robert-Koch-Institut auf 743,2.