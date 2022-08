Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz im Landkreis sinkt auf 444,6

Merzig Aktuell sind 2623 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag, 9. August, 75 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: 26 in Merzig, sieben in Wadern, sechs in Mettlach, zehn in Beckingen, sechs in Perl, sieben in Weiskirchen und 13 in Losheim am See. Damit sind aktuell 2623 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 444,6 an.