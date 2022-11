Merzig Insgesamt sind im landkreis Merzig-Wadern aktuell 4119 Personen infiziert.

Das Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag, 4. November, 68 neue Corona-Fälle gemeldet: 23 in Merzig, zwölf in Wadern, fünf in Mettlach, zehn in Beckingen, sechs in Perl, fünf in Weiskirchen und sieben in Losheim am See. Insgesamt sind aktuell 4119 Personen infiziert. Die Inzidenz liegt laut Robert-Kochinstitut bei 390,6.