Pandemie in Zahlen : 46 neue Infektionen mit dem Coronavirus

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnerstag, 1. Dezember, 46 neue Corona-Fälle registriert, die sich wie folgt verteilen: zwölf in Merzig, 13 in Wadern, jeweils zwei in Mettlach, Perl und Weiskirchen, sieben in Beckingen und acht in Losheim. Damit sind aktuell 665 Personen mit Covid-19 infiziert. Das Robert-Koch-Institut gibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 277,5 an. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Grünen Kreis bisher 51 778 Corona-Fälle registriert worden.