Pandemie in Zahlen : Fast 5000 Personen sind aktuell mit Corona infiziert

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag, 17. Oktober, 416 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: 141 in Merzig, 78 in Wadern, 29 in Mettlach, 48 in Beckingen, 21 in Perl, 29 in Weiskirchen und 70 in Losheim am See. Nachdem weitere 100 Personen wieder als genesen gelten, sind damit aktuell 4998 Menschen im Landkreis mit Covid-19 infiziert. Das Robert-Koch-Institut gibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1738,4 an.