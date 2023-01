Merzig Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich laut RKI auf 192,4.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag, 9. Januar, 35 neue Corona-Fälle gemeldet: zwölf in Merzig, neun in Wadern, jeweils vier in Mettlach und Beckingen, drei in Perl, zwei in Weiskirchen und ein Fall in Losheim. Damit sind aktuell 575 Personen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich laut RKI auf 192,4.