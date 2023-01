Merzig Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 172,1.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag, 10. Januar, 31 neue Corona-Fälle gemeldet: zwölf in Merzig, neun in Perl, fünf in Beckingen, zwei in Losheim am See und jeweils ein Fall in Wadern, Mettlach und Weiskirchen. Damit sind aktuell 455 Menschen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 172,1.