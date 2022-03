Pandemie in Zahlen : Eine weitere Tote und 307 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Die Inzidenz im Grünen Kreis steigt auf 1699.

Außerdem gab es ab Freitag 307 neue Corona-Fälle: 99 davon in der Kreisstadt Merzig, 54 in Wadern, 18 in Mettlach, 29 in Beckingen, 21 in Perl, 14 in Weiskirchen und 72 in Losheim am See. Am Freitag konnten weitere 174 Personen als wieder genesen ihre Quarantäne verlassen. Damit sind aktuell 2831 Menschen im Landkreis mit Covid-19 infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind es bisher 19 081. Die Inzidenz steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts weiter an. Sie liegt jetzt bei 1699.