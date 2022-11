Pandemie in Zahlen : Vier weitere Todesopfer mit Corona-Infektion

Merzig Die Inzidenz im Landkreis Merzig-Wadern beläuft sich laut Robert-Koch-Institut auf 418,7.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 2. November, vier Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet: Eine Person aus Losheim starb an oder mit Corona, eine aus Beckingen und zwei aus Merzig. Außerdem gab es seit Samstag 240 neue Corona-Fälle: 76 in Merzig, 53 in Wadern, 18 in Mettlach, 44 in Beckingen, fünf in Perl, sieben in Weiskirchen und 37 in Losheim am See. Die Inzidenz beläuft sich laut Robert-Koch-Institut auf 418,7.