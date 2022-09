Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz steigt stark an

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag, 27. September, 237 neue Corona-Fälle gemeldet.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag, 27. September, 237 neue Corona-Fälle gemeldet: 66 in der Kreisstadt Merzig, 21 in Wadern, 37 in Mettlach, 44 in Beckingen, 18 in Perl, 20 in Weiskirchen und 31 in Losheim am See. Damit sind aktuell 1075 Personen mit Corona infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich nach angaben des Robert-Koch-Instituts auf 471,6, am Montag lag sie noch bei 369,2.