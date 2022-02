Pandemie in Zahlen : 220 weitere Corona-Fälle

Merzig Die Corona-Pandemie hat im Grünen Kreis ein weiteres Todesopfer gefordert.

In der Gemeinde Beckingen hat es am Donnerstag, 24. Februar, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gegeben. Das meldet der Landkreis Merzig-Wadern. Demnach sind seit Ausbruch der Pandemie im Grünen Kreis bisher 99 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Außerdem meldet der Kreis 220 neue Fälle: 65 in der Kreisstadt, 40 in Wadern, 21 in Mettlach, 37 in Beckingen, 10 in Perl, 16 in Weiskirchen und 31 in Losheim am See. Die Inzidenz liegt nach RKI-Angaben bei 1313,4.