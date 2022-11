Pandemie in Zahlen : Aktuell sind 1389 Personen mit Corona infiziert

Merzig Das Robert-Koch-Institut gibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 189,5 an.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnerstag, 17. November, 18 neue Corona-Fälle gemeldet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: jeweils drei in Merzig, Mettlach und Losheim am See, jeweils vier in Wadern und Beckingen und ein Fall in Perl. Die Gemeinde Weiskirchen hatte am Donnerstag keinen Fall zu verzeichnen. Damit sind aktuell 1389 Personen im Grünen Kreis mit Corona infiziert: 225 in Beckingen, 201 in Losheim, 152 in Mettlach, 445 in Merzig, 48 in Perl, 246 in Wadern und 72 in Weiskirchen. Das Robert-Koch-Institut gibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 189,5 an.