Pandemie in Zahlen : Ein neues Todesopfer und 157 Corona-Fälle

Die Corona-Pandemie hat im Kreis Merzig-Wadern ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine Person aus der Gemeinde Beckingen ist im Zusammenhang mit ihrer Infektion gestorben. Insgesamt sind es damit bisher 140 Todesfälle, die der Landkreis in dieser Statistik aufführt. Außerdem hat er am Mittwoch, 4. Mai, 157 neue Corona-Fälle gemeldet, die sich wie folgt auf die Kommunen aufteilen: 47 in Merzig, 24 in Wadern, 28 in Mettlach, 17 in Beckingen, neun in Perl, 15 in Weiskirchen und 17 in Losheim am See. Aktuell sind im Grünen Kreis insgesamt 1003 Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 706,5.