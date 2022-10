Merzig Das Robert-Koch-Institut gibt als Sieben-Tage-Inzidenz einen wert von 1294,6 an.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag, 21. Oktober, 141 neue Corona-Fälle gemeldet: 49 in Merzig, 25 in Wadern, 13 in Mettlach, elf in Beckingen, vier in Perl, zwölf in Weiskirchen und 27 in Losheim am See. Damit sind aktuell 5518 Personen mit Covid-19 infiziert. Das Robert-Koch-Institut gibt als Sieben-Tage-Inzidenz einen wert von 1294,6 an.