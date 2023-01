Pandemie in Zahlen : Aktuell gibt es 626 Corona-Fälle im Grünen Kreis

Merzig Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 222,4 an.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 4. Januar, 31 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: sechs in Merzig, vier in Wadern, vier in Mettlach, vier in Beckingen, sechs in Perl, drei in Weiskirchen und vier in Losheim am See. Nachdem 69 weitere Personen wieder als genesen gelten, sind aktuell 626 Meschen mit Covid-19 infiziert – die meisten davon leben in der Kreisstadt Merzig (190). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 222,4 an.