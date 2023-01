Erfolge in Sport, Musik, Bildende Kunst, Politik und Naturwissenschaft : Große Ehre für Talente aus dem Grünen Kreis

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Moderator Georg Gitzinger mit der C-Jugend des HSV Merzig-Hilbringen. Foto: Joshua Schwinn

Merzig-Wadern Der Landkreis hat in der Skatehalle in Merzig Kinder und Jugendliche für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Seit über zwei Jahrzehnten ehrt der Landkreis Merzig-Wadern Talente in einer Feierstunde. Nach zwei Corona-bedingten Absagen fand im Dezember endlich wieder eine Nachwuchsehrung statt. Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich ehrte Kinder und Jugendliche für besondere außerschulische sowie schulische Erfolge im Sport, in der Musik, den Naturwissenschaften, der Bildenden Kunst oder der Politik. Ihr war bei der Preisverleihung in der kreiseigenen Skatehalle stolz auf die Leistungen der Talente. Sie sagte: „Die Förderung der Kinder hat im Landkreis Merzig-Wadern stets hohe Priorität. Die Preisträgerinnen und Preisträger haben in allen Bereichen erstklassige Ergebnisse erzielt. Daher ist es uns besonders wichtig, Vorbilder zu kreieren und Erfolge zu honorieren.“

Georg Gitzinger vom Saarländischen Rundfunk moderierte bereits zum 21. Mal die Nachwuchsehrung des Landkreises. Insgesamt wurden knapp 100 junge Menschen für Einzel- und Mannschaftsleistungen geehrt. Eingeladen waren auch die Familien, Lehrer, Trainer und Betreuer der Preisträgerinnen und Preisträger. „Ihnen gebührt ein herzlicher Dank“, sagte Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich. „Sie ermöglichen ihnen, eigene Wege zu finden, motivieren zu neuen Bestleistungen und achten stets darauf, dass die Aufgaben in der Schule nicht zu kurz kommen.“ Die Schulband und der Chor der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim übernahmen während der Veranstaltung das musikalische Rahmenprogramm.

In den Schulwettbewerben wurden geehrt: Florian Vogt, Katharina Dewald, Olaf Stossus (Hochwald-Gymnasium Wadern – Modell-Europa-Parlament), Maya Leidinger (Hochwald-Gymnasium Wadern – Jugend debattiert), Lukas Berger, Daniel Deuber, (Peter-Wust-Gymnasium – Schüler experimentieren/Technik), Noah Stoklossa, Alec Streif (Peter-Wust-Gymnasium – Jugend forscht/Physik), Alexander Becker (Gymnasium am Stefansberg – Chemie, die stimmt; Internationale Chemie-Olympiade; International Chemistry Quiz; Biologieolympiade), Florian Thewes (Gymnasium am Stefansberg – Bundeswettbewerb Physik), Maximilian Ernst (Gymnasium am Stefansberg – Europäischer Wettbewerb für Bildende Kunst), Manuel Coltelli (Peter-Wust-Gymnasium – Geographie-Wettbewerb Diercke Wissen), Maja Weidig (Gymnasium am Stefansberg – Mathematik-Olympiade), Maja Gubernator, Collien Ewerhardy, Lara Hübschen, Saskia Kunkel (Hochwald-Gymnasium Wadern – Remember Resistance 33-45).

In den einzelsportlichen Disziplinen wurden geehrt: Sina Metschberger (Taekwondo Sam Bardenbach), Leon Thieser (Schützenverein St. Hubertus Saarhölzbach), Mia Bourscheid (LV Merzig – Hochsprung), Johannes Michel (LV Merzig – Hammerwurf), Bogdan Prasko und Anastasia Prasko (TV 1892 Merzig – Judo), Pauline Primm (Kanu-Club Merzig – Kajak), Luisa Bürner (Kanu-Club Merzig – Kajak, Canadier), Nils Jakobs (Kanu-Club Merzig – Canadier), Noah Spratte (Kanu-Club Merzig – Kajak, Canadier), Amelie Maas (Reitverein Gestüt Peterhof – Dressurreiten), Milena Röder (JFG Saarschleife – Fußball), Yara Volpert (SV Elversberg – Fußball), Julius Klose (MTB Sport Saar-Obermosel – Cyclocross, Mountainbike Cross-Country).