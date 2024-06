Drei Workshops Wissenswertes zu Social Media, Web-Design und Feng-Shui

Im Coworking-Space in der Villa Fuchs in Merzig finden im Juni drei Workshops zu verschiedenen Themen statt: „Social Media für kleine und regionale Unternehmen“ am Donnerstag, 20. Juni, 17 Uhr, „Außen hui – innen pfui?! Warum performt meine Webseite nicht?“ am Montag, 24. Juni, 16 Uhr, und „Feng-Shui am Arbeitsplatz – Einfluss von Feng Shui auf Produktivität und Erfolg“ am Mittwoch, 26. Juni, 17 Uhr.