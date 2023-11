Entscheidung des Kreistags Über Zukunft der SHG-Klinik Merzig entschieden – Überraschung für die Gynäkologie

Die Zukunft des SHG-Klinikums in Merzig ist zunächst gesichert. Der Landkreis Merzig-Wadern wird sich als Gesellschafter an dem defizitären Krankenhaus beteiligen und in den kommenden vier Jahren vermutlich 27 Millionen Euro investieren. Das hat der Kreistag am Dienstagabend im Losheimer Saalbau bei vier Enthaltungen beschlossen. Die Kreisverwaltung wird nun ein Beteiligungs- und Finanzierungskonzept erarbeiten, mit dessen Hilfe das Sanierungskonzept des SHG-Klinikums Merzig umgesetzt werden kann. Zu den Zielsetzungen, die die Arbeitsgemeinschaft (AG) Klinikum Merzig formulierte, die Anfang November mit Kreistagsmitgliedern zur Erarbeitung einer Beschlussempfehlung gegründet wurde, zählt der Erhalt der Gynäkologie. Die Geburtshilfe wird geschlossen. Die stationäre Psychiatrie verbleibt in reduziertem Umfang mit 20 Betten in Merzig. Langfristig fordert der Kreis eine Stärkung der stationären Psychiatrie mit etwa 100 Betten in einem Neubau am Standort in Merzig.