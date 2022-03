Pandemie in Zahlen : 313 neue Infektionen mit dem Coronavirus

Merzig-Wadern Aktuell sind 2699 Menschen im Landkreis Merzig-Wadern mit Corona infiziert.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Donnerstag, 10. März, 313 neue Corona-Fälle gemeldet: 97 in Merzig, 52 in Wadern, 32 in Mettlach, 47 in Beckingen, 30 in Perl, 12 in Weiskirchen und 42 in Losheim. Da seit Donnerstag weitere 248 Personen wieder als genesen gelten und drei Fälle rückwirkend aus der Statistik gestrichen wurden, sind aktuell 2699 Menschen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert. Die meisten davon sind in der Kreisstadt gemeldet mit 851, die wenigsten in Weiskirchen mit 72. Laut RKI liegt die Inzidenz bei 1697,1.