Landesdelegiertenversammlung der Senioren Union Senioren-Union bestätigt Landesvorstand

BESSERINGEN · Die saarländische Senioren-Union kam vor kurzem zur Delegiertenversammlung im Bürgerhaus in Besseringen zusammen. An diesem Tag stand auch die Neuwahl des Landesvorstandes an.

03.10.2023, 12:59 Uhr

Der neugewählte geschäftsführende Vorstand des Landesverbandes der Senioren-Union der CDU Saar (von links): Die Stellvertreter Dr. Manfred Grub (in Vertretung von Hildegard Gries) und Manfred Johann, die Schatzmeisterin Bärbel Klenner, der Vorsitzende Manfred Maurer und der weitere Stellvertreter Hubert Staub. Foto: Norbert Becker​

Von Norbert Becker

Bei der Delegiertenversammlung der saarländischen CDU-Senioren Union (SU) mit Neuwahl des Landesvorstandes im Bürgerhaus in Besseringen erhielten vor kurzem der bisherige Landesvorsitzende Manfred Maurer wie auch seine drei Stellvertreter Hildegard Gries, Manfred Johann und Hubert Staub mit überwältigender Mehrheit erneut das Vertrauen. Dieses gab es auch für die Kassenwartin Bärbel Klenner, den Schriftführer Helmut Heins und Pressereferent Klaus Bastian. Des Weiteren gehören die Kreisvorsitzenden nebst zwölf Beisitzern dem Landesvorstand an.