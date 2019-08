Merzig : Unwetter sorgt für Überschwemmungen

Merzig Land unter in Merzig: Die ungeheuren Wassermassen, die das Unwetter am Freitagabend mit sich brachte, überlasteten die Kanäle.

Land unter in Merzig: Die ungeheuren Wassermassen, die das Unwetter am Freitagabend mit sich brachte, überlasteten die Kanäle. Ob auf dem Gipsberg oder auf der Straße Richtung Brotdorf: Wie Fontänen sprudelte das Wasser aus den Gullys und überflutete die Straßen – ebenso verschiedene Häuser in der Innenstadt. Die Feuerwehr war im gesamten Stadtgebiet im Einsatz, um Wasser abzupumpen. In mehreren Orten im Kreis fiel der Strom aus.