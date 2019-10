Merzig-Wadern : Die Wunschliste zum Aufbau und zu Lückenschlüssen steht

Merzig-Wadern Den Herausforderungen, die die angestrebte Verbesserung der Radsverkehrs-Infrastruktur im Landkreis mit sich bringt, ist man sich auch im saarländischen Wirtschaftsministerium und beim Landesbetrieb für Straßenbau bewusst.

In Zukunft sollen, wie von dort verlautete, Genehmigungsprozesse für den Radwegeausbau – gerade auch im Hinblick auf Naturschutzbelange – deutlich schneller über die Bühne gehen als bislang. Eine Ankündigung, die alle Bürgermeister im Landkreis und auch die Landrätin begrüßen. Daniela Schlegel-Friedrich: „Wir haben das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht und freuen uns, dass nun mehr Gelder zur Verfügung stehen sollen, aber auch mehr Personal in Aussicht gestellt wird.“

Tatsächlich scheiterten Planungen bislang oft gar nicht an fehlenden Mitteln, sondern daran, dass niemand zum Planen da war. Hier haben sowohl Wirtschaftsministerium als auch LfS eine Nachpersonalisierung zugesagt, was wiederum die Kommunen im Landkreis direkt auf den Plan rief. Daniela Schlegel-Friedrich: „In einer gemeinsamen Besprechung aller Akteure haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir ‚Gewehr bei Fuß’ stehen, wenn es darum geht, Radweglücken im Landkreis zu schließen und neue Wege aus der Taufe zu heben“. Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler betont: „Wir haben konkret dargelegt, wo wir welchen Ausbau für nötig halten. In einer Bedarfsübersicht haben alle Kommunen ihre Wünsche in Bezug auf den Ausbau von Radwegen und Lückenschlüssen aufgelistet und in Kartenmaterial eingearbeitet. Unsere Prioritäten sind klar ersichtlich.“

Neben dem Land werden allerdings auch die Kommunen ihre Hausaufgaben machen müssen. Ein innerörtliches Radverkehrskonzept muss her. Das Land fördert die Erstellung kommunaler Radverkehrskonzepte zu 80 Prozent. Diese sollen Stückwerk vermeiden, vielmehr soll eine schlüssige Gesamtstrategie am Ende der Entwicklung stehen. Radverkehrskonzepte umfassen dabei nicht nur Vorschläge für den Bau neuer Radwege, sondern beispielsweise auch die Anlage von Schutzstreifen, die Schaffung von Fahrradabstellanlagen, die fahrradfreundliche Gestaltung von Verkehrsknotenpunkten, die Öffnung von Einbahnstraßen und Fußgängerzonen, Beschilderung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Aktuell prüfen die Bürgermeister im Landkreis, ob hier im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam agiert werden kann.

Klar ist, dass die innerörtliche Konzeption auf die Möglichkeiten des überörtlichen Radwegenetzes abgestimmt werden muss. Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich: „Betrachtet man unsere Wünsche in Bezug auf den Ausbau des Alltagsradverkehrs, stellt man schnell fest, dass bis auf ein paar Querverbindungen fast alle Lückenschlüsse und Radwege-Neubauwünsche an Bundes- oder Landesstraßen gebunden sind, womit die Zuständigkeit für den Ausbau beim Land beziehungsweise beim Landesbetrieb für Straßenbau liegt.“ Da treffe es sich gut, dass der „Radverkehrsplan Saarland“ vom LfS fortgeschrieben werden soll. Dazu soll es in den kommenden Monaten in allen Landkreisen Workshops mit den Kommunen geben, um die Projekte zu identifizieren, die den größten Mehrwert für Verbesserungen im Alltagsradverkehr bringen. Für den Waderner Bürgermeister ein Grund zu hoffen: „Wenn jetzt noch, wie angekündigt, die schier unglaublich langwierigen Genehmigungsprozeduren deutlich reduziert und vereinfacht werden, haben wir eine echte Chance etwas zu erreichen“. Das sieht auch Landrätin Daniela Schlegel-Friederich so: „Wir bleiben an der Sache dran. Mit Nachdruck.“