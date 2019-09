Festfestival in Merzig : La Brass Banda zieht Zuhörer in ihren Bann

Merzig 1500 Zuhörer feierten beim Auftakt des Merziger Zeltfestivals. Heute Abend kommt zum Abschluss Álvaro Soler.

Zum Abschluss des ersten Merziger Zeltfestivals wartet am heutigen Montag, 23. September, ab 19 Uhr ein weiteres Erlebnis auf das Publikum. Álvaro Soler sorgt für Sommerstimmung im Zelt. In den vergangenen Jahren hat der Sänger einen Hit nach dem anderen produziert. So wird er in der Kreisstadt Erfolge wie „El mismo sol“, „Sofia“, „La cintura“ oder „La libertad“ singen. Der spanisch-deutsche Popsänger, Jahrgang 1991, studierte von 2009 bis 2013 Industriedesign an der Escuela de Grafismo Elisava in Barcelona. Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums „Eterno agosto“ 2015 wurde er mit Preisen überhäuft. Er wurde unter anderem dreimal für die Latin American Music Awards nominiert. Er hat sich die Fähigkeit zur Selbstironie bewahrt. So singt er in „La cintura“ über die Hüfte, obwohl es eigenen Angaben zufolge albern aussieht, wenn er diese kreisen lässt. Die Band Stereokai tritt als Vorgruppe auf.