Merzig Musik unter freiem Himmel bei freiem Eintritt

Weiter geht es am Samstag, 24. Juni, mit der Band Kim. Und das in einem besonderen Rahmen, denn an diesem Samstagabend ist in der Altstadt gleich doppelt was los: Die große Karlsberg-Braunacht ist dann zu Gast in Merzig und präsentiert drei besondere Biersorten, die speziell für dieses Eventreihe entwickelt wurden. Ab 20 Uhr rundet die Livemusik von Kim den Abend ab. Die sechsköpfige Band sorgt mit Songs aus Rock, Pop und Soul für ordentlich Partystimmung. Die beiden starken Stimmen der Band sind Silvia Petrovic und ihre Tochter Angela Matheis. Mit viel Enthusiasmus präsentieren die beiden Sängerinnen starke Stücke weiblicher Rock Ikonen unter anderem von Tina Turner, Bonnie Taylor und Irene Cara. Thomas Müller bildet die männliche Frontstimme und bereichert das Repertoire der Band mit Songs von George Micheal, Billy Idol und vielen weiteren Rocklegenden.