Merzig : Zehn Kultur-Orte im Kreis stellen sich in Schloss Fellenberg vor

Das Museum Schloss Fellenberg Foto: Museum Schloss Fellenberg

Merzig Messe dient zur Anregung, die Orte zu besuchen oder sich sogar persönlich bei ihnen einzubringen.

Im Museum Schloss Fellenberg in Merzig präsentieren sich von Donnerstag, 17., bis zu Sonntag, 27. November, zehn Kultur-Orte aus allen Städten und Gemeinden des Landkreises Merzig-Wadern. Gemeinsam bilden sie eine „Messe zum Kennenlernen und Ausprobieren“.

Die Ausstellungsmesse „Kultur-Orte in Merzig-Wadern“ findet in Kooperation der Kulturstiftung Merzig-Wadern mit dem Museums-Eisenbahn-Club Losheim am See, der Gemeinde Weiskirchen, der Stadt Wadern und dem Historischen Kupferbergwerk Düppenweiler – Verein für Geschichte und Kultur – statt.

Alle auf der Messe gezeigten Kultur-Orte stehen in Beziehung zu der Kulturstiftung für den Landkreis Merzig-Wadern – sei es als eigene Einrichtungen der Stiftung selbst oder weil sie von der Stiftung gefördert wurden und werden.

Bei den vertretenen Kultur-Orten handelt es sich um den Archäologiepark Römische Villa Borg, die Burg Montclair in Mettlach, die Museumseisenbahn in Losheim am See, die Weiskircher Prunkgräber im Haus des Gastes, die gallo-römische Siedlungskammer in Oberlöstern, das Stadtmuseum Wadern, Schloss und Burgruine Dagstuhl, das Historische Kupferbergwerk Düppenweiler und das Museum Schloss Fellenberg in Merzig.

Die Ausstellung im Museum Schloss Fellenberg dient nicht nur der Information und Unterhaltung, sondern soll auch dazu anregen, die Kultur-Orte zu besuchen und Möglichkeiten aufzeigen, sich persönlich zu beteiligen. Denn die Kultur-Orte leben von Menschen, die sich als Unterstützer einbringen und sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagieren.

So werden zum Beispiel in den Einrichtungen geschichts- und technikbegeisterte Ehrenamtliche oder Honorarkräfte als Gästeführer oder für Mitmachmodule gesucht. In der Ausstellung im Museum Schloss Fellenberg gibt es deshalb nicht nur Informationstafeln und Ausstellungsobjekte in Vitrinen zu sehen, sondern persönliche Ansprechpartner aus den verschiedenen Einrichtungen stehen den Besuchern für Gespräche zur Verfügung.

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich ruft dazu auf, sich auf der Messe zu informieren: „Der Landkreis Merzig-Wadern hat eine vielseitige Kulturlandschaft. Diese Kultur-Orte sind aber ganz oft angewiesen auf ehrenamtliches Engagement. Um sie zu erhalten und mit Leben zu füllen, brauchen wir Bürgerinnen und Bürger als Unterstützer. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich.“