Betreuung nur noch von 8 bis 16 Uhr : Kürzere Öffnungszeiten der Kitas und Krippen in Merzig

Merzig Hoher Krankenstand und viele Vakanzen wegen Quarantäne machen Betreuungspersonal zu schaffen.

In den Kindertagesstätten (Kitas) und Krippen der Kreisstadt Merzig gelten ab Montag, 9. November, eingeschränkte Öffnungszeiten. Wie die Stadt mitteilt, ist bis Freitag, 20. November, in den Einrichtungen nur noch zwischen 8 und 16 Uhr eine Betreuung der Kinder möglich.

Die Änderung der Öffnungszeiten soll dazu beitragen, die dauerhafte Einsatzfähigkeit des Betreuungspersonals zu sichern. Aufgrund der deutlichen Zunahme der Corona-Infektionen und Quarantänefälle sowie den aktuell geltenden erhöhten Anforderungen an die Organisations- und Hygienestandards in den Einrichtungen sei momentan ein sehr hoher persönlicher Einsatz des Kita- und Krippenpersonals gefordert, betont der Stadt. Dadurch seien die Belastungsgrenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals erreicht. Zudem komme es durch die notwendige Freistellung gefährdeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die momentan vielzähligen, zum Teil länger andauernden Krankheitsfälle vermehrt zu Personalausfällen. Dadurch seien die Teams der Kitas und Krippen aktuell nicht in der Lage, das Betreuungsangebot in seinem vollen Umfang mit dem erforderlichen Personal abzudecken.