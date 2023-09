Krönung der Viezkönigin auf dem Markt der Köstlichkeiten Eine neue Krone für die neue Merziger Viezkönigin Jule

„Ihr habt viel Herzblut gezeigt und seid auf sehr vielen Veranstaltungen gewesen. Dafür gebührt euch unser aller Dank“, betonte Hoffeld. In einer emotionalen Rede verabschiedete sich Lea I. von ihrem Amt und hob die wunderschöne Zeit hervor. „Wir hatten tolle Erlebnisse, haben wunderbare Menschen kennengelernt und sind stolz, dass wir den Viez im vergangenen Jahr präsentieren durften“, hob die scheidende Viezkönigin hervor. Das Dreigestirn hatte in seiner Amtszeit rund 60 Auftritte. Höhepunkte waren das Viezfest und die Grüne Woche in Berlin. Schmunzelnd gab Lea I. einige Anekdoten über die Krone preis, denn seit 40 Jahren krönt sie die Häupter vieler junger Damen. „Könnte die Krone sprechen, wüsste sie uns sicher sehr viel zu erzählen“, sagte Lea I. lachend. Mittlerweile fehlt der Krone ein Blatt und auch sonst war sie zeitweise etwas lädiert, wurde sie doch – wie auch immer das passieren konnte – einmal von einem Auto überrollt und musste aufwendig wiederhergestellt werden. „Die Stadt Merzig hat sich überlegt, dass es nach 40 Jahren an der Zeit sei, eine neue Krone einzusetzen. Die neue Viezkönigin wird sie nun erstmalig tragen. Jule Dor ist 24 Jahre alt, wohnt in Merzig und arbeitet als Physiotherapeutin. Sie war in der vergangenen Amtsperiode Prinzessin an Leas Seite. Die 22-jährige Viezprinzessin Vanessa (Alt) studiert Biologie und Geografie auf Lehramt. Viezprinzessin Jasmin (Altmann) war bei der Krönung leider verhindert. Sie ist 26 Jahre alt und in Brotdorf daheim. Die Verwaltungsangestellte war bereits von 2019 bis 2022 Freeschenkönigin in Brotdorf. Die neue Hoheit Jule I. freut sich sehr auf ihre Amtszeit. „Es erwartet uns ein tolles Jahr mit vielen Veranstaltungen. Unsere aufregende Zeit beginnt jetzt“, so die neue Viezkönigin.