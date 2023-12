Kritik von Fachgesellschaft „Ein Leuchtturmprojekt wird beerdigt“

Die in Homburg angesiedelte Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) im Saarland (siehe Infokasten) sieht die anstehende Verkleinerung der stationären Psychiatrie am Merziger SHG-Klinikum um etwa die Hälfte der Betten mit großer Sorge. In einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion erklärt der DGSP-Landesvorsitzende Horst Schneider, die psychiatrische Versorgung im Landkreis Merzig-Wadern sei schon jetzt nicht ausreichend „und droht sich in naher Zukunft weiter zu verschlechtern“. Dies umfasse sowohl die Situation niedergelassener Psychiater als auch die Situation der Klinik. Diese muss sich aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens einer umfassenden Restrukturierung unterziehen. In deren Konsequenz sollen von den bestehenden stationären Psychiatrie-Betten nur noch 20 in Merzig verbleiben. Zwar soll dies nach dem Bekunden der beauftragten Sanierer nur ein Übergangszustand sein, mittelfristig soll es wieder einen gut ausgebauten psychiatrischen Standort in Merzig geben. Dennoch erwecken die Situation der psychiatrischen Abteilung in Merzig und die Planungen zur Restrukturierung „allergrößte Besorgnis“, erklärt Schneider.