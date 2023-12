Kritik von Fachgesellschaft Psychiatrische Versorgung – große Sorge um Patienten im Landkreis Merzig-Wadern

Die in Homburg angesiedelte Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) im Saarland sieht die anstehende Verkleinerung der stationären Psychiatrie am Merziger SHG-Klinikum um etwa die Hälfte der Betten mit großer Sorge. In einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion erklärt der DGSP-Landesvorsitzende Horst Schneider, die psychiatrische Versorgung im Landkreis Merzig-Wadern sei schon jetzt nicht ausreichend „und droht sich in naher Zukunft weiter zu verschlechtern“.