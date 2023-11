Kritik hält an „Werden diesen Schritt bitter bereuen“

Für Dagmar Ensch-Engel, stellvertretende Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Gemeinderat Beckingen, ist dieser Schritt ein schwerer Fehler: „Diese Lösung war nicht alternativlos, sie ist schamlos und wir werden sie bitter bereuen“, schreibt sie in einer Stellungnahme. Weiter erklärt Ensch-Engel: „Als Frau, Mutter und Oma ( die der SHG Klinik immer die Treue gehalten hat),macht es mich fassungslos, das der Kreis Merzig-Wadern als einziger Kreis im Saarland keine Geburtshilfe mehr anbietet.“ Seit mehr als zehn Jahren werde dem Krankenhaussterben im Kreis hilflos zugeschaut, nun werde, wie es zu erwarten war, die SHG-Klinik „saniert“. „Dass der Sanierer rein zufällig auch der neue Direktor der SHG werden wird hat nicht nur ein Geschmäckle sondern einen Geschmack“, findet Ensch-Engel. Und weiter: „Wen wundert es da, dass ganz im Sinne des Trägers die Entscheidungen für die Klink getroffen wurden?“ Leider hätten weder der Kreis noch das Land das Heft des Handelns in die Hand genommen und das nunmehr desaströse Ergebnis abgewendet. „Dabei haben die Hebammen, Ärzte und das Personal der Geburtshilfe, aus meiner Sicht machbare Alternativen aufgezeigt“, findet die Linkenpolitikern. Sie erinnert daran, dass es vor drei ein Gutachten gegeben habe, dass die Notwendigkeit einer Geburtsklinik im Kreis verlangte, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet werde. „Und dennoch haben bei der Kreistagssitzung nur vier Kreisräte diesem schicksalhaften Sanierungskonzept nicht zugestimmt.“ Ebenso sei dem Vorschlag nach einem neutralen Gutachten nicht stattgegeben. Die jüngsten Entscheidungen in Sachen SHG-Klinik wertet Ensch-Engel als „Armutszeugnis zu Lasten der werdenden Mütter und ihrer Kinder im Kreis“.