Einweihung am 25. August Kreuzreliquie in Fitten erhält neuen Platz

Nach über 200 Jahren erhält die Kreuzreliquie Fittens einen Platz in einer eigenen Stele. Diese ist mehr als ein bloßes Behältnis – sie ist Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft und Geschichte. Der Geburtsort der Arbeit ist ein Bildhauer-Atelier in Waldwisse, das genau so aussieht, wie man es sich vorstellt: In mehreren Räumen sind Regale auf dem Boden und an den Wänden, Tische mitten im Raum und auf jedem freien Fleckchen steht eine Figur. Es ist das Reich von Toun, bürgerlich Antoine Dihé, Bildhauer und Erschaffer der Stele.