Auswirkungen der Krankenhausfinanzierung Haushaltsentwurf 2024 für Merzig-Wadern: Die Kreisumlage steigt – aber anders, als erwartet

Beim Kreishaushalt Merzig-Wadern für 2024 gibt es kurz vor der Beratung im Kreistag eine überraschende Wendung. Seit Wochen stellen sich die Kommunen darauf ein, dass sie über die Kreisumlage stemmen müssen, was der Landkreis übergangsweise in das defizitäre SHG-Klinikum Merzig steckt, um dort den Betrieb am Laufen zu halten. Der Kreis muss in den kommenden vier Jahren voraussichtlich bis zu 27,5 Millionen Euro aufbringen, davon alleine zwölf Millionen im laufenden Jahr. Allerdings ist nach den Angaben von Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) seit Donnerstag klar: Die Kreisumlage steigt deutlich weniger als befürchtet. Zwar ist die Summe von 94,8 Millionen Euro weiterhin enorm – sie wäre mit den bis zuletzt kalkulierten 106,3 Millionen Euro allerdings noch deutlich höher ausgefallen. Der Grund für die neue Berechnung ist, dass der Landkreis für die Finanzierung des Krankenhaus-Defizites Kredite aufnehmen darf. Den Haushalts-Entwurf der Verwaltung berät der Kreistag in seiner Sitzung an diesem Montag, 5. Februar (siehe Infobox).