Merzig : Neuer Kreistag startet mit viel Einmütigkeit

Am Montag wählte der Kreistag die neuen Kreisbeigeordneten für den Landkreis Merzig-Wadern. Als erster Kreisbeigeordneter verbleibt Frank Wagner (links) im Amt, Stellvertreter für ihn wurde Torsten Rehlinger (rechts). Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich verpflichtete beide ins Amt. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Bei der konstituierenden Sitzung in Merzig wurden unter anderem die Mitglieder der Ausschüsse festgelegt und die Beigeordneten gewählt.

37 Punkte umfasste die Tagesordnung bei der konstituierenden Sitzung des Kreistages von Merzig-Wadern am Montag. Und trotz dieser umfassenden Agenda schaffte es das Gremium, die Sitzung in etwas mehr als zwei Stunden abzuwickeln. Danach waren alle Fragen hinsichtlich der Konstituierung des neuen Kreistages geklärt, angefangen von der Berufung der Kreisbeigeordneten über die Besetzung der Ausschüsse bis hin zur Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder. Der Kreisverwaltung und den Fraktionen im Kreistag war es im Vorfeld offensichtlich gelungen, bei potenziell strittigen Fragen und Themen eine allgemeine Einmütigkeit zu erzielen. Und so mussten die Kreistagsmitglieder nur bei jenen Tagesordnungspunkten tatsächlich zur Wahl schreiten, wo dies durch das Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) zwingend vorgeschrieben ist.

Etwa bei der Wahl der Kreisbeigeordneten. Nachdem der Kreistag sich zunächst darüber einig war, dass die Zahl der ehrenamtlichen Stellvertreter von Daniela Schlegel-Friedrich bei zwei belassen werden sollte, gab es große Unterstützung für die beiden Kandidaten, die sich zur Wahl stellten. Die CDU-Fraktion nominierte den Merziger Landtagsabgeordneten Frank Wagner als ersten Kreisbeigeordneten – diese Aufgabe hatte er bereits in der zurückliegenden Amtszeit übernommen. Und mit insgesamt 31 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung bekam er sie vom Kreistag erneut übertragen.

Ebenso deutlich fiel dann auch das Votum für den zweiten Beigeordneten aus, den in dieser Amtsperiode die SPD stellt. Die Wahl fiel dabei auf den Brotdorfer Ortsvorsteher Torsten Rehlinger, der dem Kreistag seit der Wahl 2014 angehört. Die beiden Beigeordneten wurden umgehend nach ihrer Wahl von Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich ins Amt verpflichtet und legten ihren Amtseid ab.

Der neue Kreistag hat gegenüber der vorherigen Amtszeit sein Gesicht deutlich verändert. Gab es von 2014 bis 2019 noch zwei „Einzelkämpfer“, und zwar von der FDP und den Grünen, in dem Gremium, so sind die Grünen nach der Wahl am 26. Mai nun mit gleich vier Mitgliedern im Kreistag vertreten. FDP-Mann Bernd Altpeter hält indes weiter allein die liberale Fahne hoch. Jeweils über zwei Sitze verfügen die Linkspartei und die AfD. Die SPD stellt zehn Kreistagsmitglieder, die CDU 14.

Entsprechend der Stärke der Fraktionen wurden in der konstituierenden Sitzung denn auch die Ausschüsse des Kreistages besetzt. In einzelnen Fällen beschloss der Kreistag dabei eine Aufstockung des jeweiligen Ausschusses, damit die im Kreistag vertretenen Fraktionen sich auch in dem Ausschuss wiederfinden können. Dies betraf zum Beispiel den Umwelt-, Agrar- und Energieausschuss: Er wurde von 13 auf 15 Mitglieder vergrößert, sodass jede Fraktion dort mindestens einen Vertreter stellt – FDP-„Einzelkämpfer“ Bernd Altpeter bekam ebenfalls einen Platz in dem Ausschuss, indem die CDU auf einen der ihr zustehenden sieben Sitze verzichtete.

Neben den Ausschüssen wurden auch jene Vertreter aus den Reihen des Kreistages bestimmt, die in diverse Gremien entsendet werden, denen der Kreis ebenfalls angehört. Dazu zählt zum Beispiel der Verwaltungsrat der Sparkasse Merzig-Wadern, dem künftig drei Mitglieder der CDU-Fraktion, zwei von der SPD und eines von den Grünen angehören werden. In gleicher Zahlenstärke hat zudem jede der drei Fraktionen noch sachkundige Vertreter für den Verwaltungsrat berufen, die nicht dem Kreistag angehören.