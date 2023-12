Komplexes Verfahren Kreistag beschließt millionenschweren Nachtragshaushalt

„Alternativlos“ – so bezeichnet Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich die Entscheidung für den Nachtragshaushalt 2023, um die Finanzierung des SHG-Klinikums in Merzig ab März zu sichern. Den Nachtragshaushalt hat der Kreistag am Montagabend bei fünf Enthaltungen einstimmig gebilligt. Vor Beginn der Sitzung hat Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich in einem Pressegespräch den komplexen Sachverhalt erläutert.