Immaterielles Kulturerbe : Stadt Merzig unterstützt Viezbruderschaft

Viez, der an Mosel und Saar sowie in der Eifel und im Hunsrück verbreitete Apfelwein, soll immaterielles Kulturerbe werden. Ein Antrag auf Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis soll über das Land Rheinland-Pfalz gestellt werden, teilte der Verein der Trierer Viezbruderschaft Mitte Februar mit. Eine Entscheidung werde im Frühjahr 2022 erwartet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, das Land unterstütze das Vorhaben. Der regionaltypische Viez geht auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurück und ist eng mit der Erhaltung von Streuobstwiesen und der Obstproduktion verbunden.