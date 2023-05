Fußball Der Bietzer Berg wird brennen

„Es ist die letzte Chance für uns, den Relegationsplatz abzusichern. Doch dazu müssen wir am Sonntag den Tabellenführer schlagen.“ Jörg Schmohl, der Trainer der SF Bietzen-Harlingen redet nicht lange um den heißen Brei herum. Wollen die Sportfreunde, die aktuell Tabellenzweiter in der Fußball-Kreisliga A Untere Saar sind, auch weiter im Aufstiegsrennen bleiben, dann muss an diesem Sonntag ab 15 Uhr fast schon ein Sieg her. Der Gegner, die SG Obermosel, thront auf Rang eins, holte 60 Punkte aus 22 Spielen. Bietzen-Harlingen kommt auf 54 Punkte. Doch auf Platz drei – und auch noch mit Chancen auf die ersten Plätze – lauert die Reserve des Verbandsligisten 1. FC Reimsbach. Die Mannschaft von Trainer Marco Buchheit kommt bei 21 Spielen auf 53 Zähler, hat also ein Spiel weniger als die beiden Erstplatzierten ausgetragen – und könnte so am Ende noch zum lachenden Dritten werden.