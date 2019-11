Kreiskulturzentrum in Merzig : Villa Fuchs gibt eine Vorschau auf 2020

2020 kommt laut Ankündigung des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs der Meister höchstpersönlich, Guildo Horn, in den Kreis Merzig-Wadern. Foto: dpa/Horst Ossinger

Merzig Mit dem abgelaufenen Jahr zeigen sich die Verantwortlichen des Kreiskulturzentrums zufrieden. Für 2019 gibt es schon erste Termine.

Guildo Horn und Doc Fleck werden im kommenden Jahr den Grünen Kreis besuchen. Das hat Michael Rauch, der Geschäftsführer des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs, der SZ kürzlich am Rande der Mitgliederversammlung verraten. Außerdem zogen die Mitglieder zu diesem Anlass Bilanz für das Jahr 2019. Rauch zeigte sich zufrieden und stellte heraus, dass seiner Ansicht nach beim Kulturzentrum sowohl in wirtschaftlicher als auch in künstlerischer Hinsicht erfolgreiche Arbeit geleistet werde: „Es war ein wunderbares Jahr 2019. Wir haben inhaltlich viel hinbekommen. Die Kulturveranstaltungen sind wirtschaftlich gut gelaufen.“ Das sahen auch die Mitglieder so und entlasteten das Team um den Vorsitzenden Jürgen Schreier.

Beim Rückblick auf das laufende Jahr hoben Rauch und Schreier drei Ausstellungen hervor. Nach Darstellung von Rauch habe die Villa Fuchs bei der Schau „Merzig – im Wandel der Zeit“ mehrere Tausend Besucher zählen können. Rauch freute sich auch über die positive Resonanz zur Ausstellung „50 Jahre Viezfest“. Und Schreier lobte „Pictures of Pop“. Die Ausstellung sei in Merzig so gut gelaufen, da in der Kreisstadt „in Kombination mit den Bildern echte Pop-Erinnerungen hervorgerufen wurden“. Auch die Lesungen des Schauspielers Christian Berkel, des früheren Ministerpräsidenten Reinhard Klimmt und der Journalistin Mesale Tolu lockten laut Rauch die Menschen in den Grünen Kreis. Der Auftritt von Berkel habe sogar in einen größeren Saal verlegt werden müssen, wie Rauch stolz hinzufügte.

Info 20 000 Euro mehr vom Landkreis? Bei der Verabschiedung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2020 kamen die gestiegenen Personalkosten zur Sprache. Da das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs eine Auszubildende übernommen hat, soll der Landkreis Merzig-Wadern 20 000 Euro mehr zur Verfügung stellen. Von den anwesenden Vertretern der Mehrheitsfraktionen im Kreistag erhielt das Kulturzentrum positive Signale. Der 1. Vorsitzende Jürgen Schreier zeigte sich zufrieden: „Wir sind froh, dass unsere Arbeit gewürdigt wird.“ Die endgültige Entscheidung trifft der Kreistag.

Die Versorgung von Beckingen, Mettlach, Losheim, Merzig, Perl und Weiskirchen mit kulturellen Veranstaltungen hat sich die Villa Fuchs laut Rauch auf die Fahne geschrieben. Im Gespräch mit der SZ erklärt er den Ansatz: „In jeder Kommune entwickeln wir eine Reihe, damit diese an unserer Kulturarbeit teilhaben kann.“ So kommt zum Beispiel der „Andere Chor“ aus Dillingen mit seinem Stargast Kirk Smith aus Chicago im März 2020 in das Zelt nach Oppen. Die Musiker haben ihr Programm „Soulful Celebration“ im Gepäck. Auch keltische Musik erklingt im Zelt, wenn das „Irish Spring Festival“ in Oppen Station macht. Derweil wird der Innenhof des Cloef-Atriums im Sommer zum Schauplatz des Orscholzer Kultursommers. Außerdem steht das Orscholzer Gitarrenfestival auf dem Programm. Das musikalische Comedy-Duo „Die Feisten“ stattet im Juni Losheim einen Besuch ab. Mathias Zeh und Rainer Schacht wollen das Publikum in der Eisenbahnhalle Losheim zum Lachen bringen. In die gleiche Location kommt im Herbst der „Meister“ Guildo Horn. Nicht zu vergessen die Lesung des Schriftstellers Wladimir Kaminer („Russendisko“) im Saalbau Losheim.

2019 gab es die Ausstellung zu „50 Jahre Viezfest“, hier eine Impression von 1975 mit der singenden Viezkönigin Gabi I. Foto: Archiv Kreisstadt Merzig