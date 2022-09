Für Kreisheimatausstellung : Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Merzig-Wadern gesucht

Merzig Bis Ende November können sich Menschen aus dem Grünen Kreis mit ihrem Konzept bewerben.

Die Kulturstiftung für den Landkreis Merzig-Wadern zeigt 2023/24 wieder eine Kreisheimatausstellung im Museum Schloss Fellenberg in Merzig. Thema ist die Heimat im Landkreis Merzig-Wadern in der Kunst. Hierfür werden Künstlerinnen und Künstler gesucht, die dieses Thema in ihren Werken behandeln und der Öffentlichkeit präsentieren möchten, wie es in einer Mitteilung heißt.