Kostenpflichtiger Inhalt: Merzig-Wadern : Die Zukunft gehört im Grünen Kreis dem Rad

Ab Frühjahr 2020 wartet der Landkreis Merzig-Wadern mit drei neuen E-Bike-Routen auf, die alle Kommunen im Kreis tangieren. Auch beim Alltagsradverkehr drücken Bürgermeister und Landrätin aufs Tempo. Foto: Raphael Maas/Photographer:Raphael Maas

Merzig-Wadern Drei Rundfahrten die Kreis-Touristikgesellschaft Saarschleifenland-Touristik entwickelt, die alle sieben Gemeinden des Kreises tangieren und die exakt auf die Bedürfnisse der Elektro-Fahrrad-Fans zugeschnitten sind.

Von Ruth Wagner

„Wir setzen auf das Rad, sei es nun elektrisch betrieben oder in Gänze per Muskelkraft fortbewegt“, sagt Landrätin Daniela Schlegel Friedrich. „Wir wollen mehr Fahrrad, das gilt sowohl für den Alltagsradverkehr als auch für die touristische Erschließung unserer Städte und Kommunen“, ergänzt Jochen Kuttler, der als Bürgermeister der Stadt Wadern die Kommunen im Kreis „zusammentrommelte“, um zu ermitteln, wer wo welchen Bedarf sieht. „In vielen Bereichen geht es um den Lückenschluss von bestehenden Verbindungen, manchmal aber auch um die Frage, wie man schneller und besser von A nach B kommt“, sagt der Waderner Verwaltungschef, der sich sehr bewusst ist, dass hier dicke Bretter zu bohren sind: „Gemeinsam sind wir aber stärker, als wenn jeder für sich allein versucht, im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in die Thematik zu bringen.“

Was die touristische Erschließung des Landkreises für E-Bike-Fans angeht, hat sich die Kreis-Tourismusgesellschaft Saarschleifenland-Touristik der Thematik angenommen. Drei Rundfahrten wurden entwickelt, die alle sieben Gemeinden des Landkreises tangieren und die exakt auf die Bedürfnisse der Elektro-Fahrrad-Fans zugeschnitten sind. „Wir wollen damit die touristischen Highlights des Landkreises aufwerten und uns eine Klientel erschließen, die bisher eher flachere Gefilde suchte, um mit dem Rad unterwegs zu sein“, erklärt Peter Klein, Geschäftsführer der Saarschleifenland Tourismus GmbH. Parallel zu diesen Bemühungen entwickeln einige Kommunen aktuell noch zusätzliche E-Velo-Routen, die das Portfolio auf Landkreisebene ergänzen sollen.

info E-Bike ist längst nicht E-Bike Wenn wir für gewöhnlich von E-Bike reden meinen wir eigentlich Pedelecs, also Fahrräder, die über einen elektrischen Antrieb verfügen, der den Fahrer beim Tretvorgang bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern unterstützt. Um ein Pedelec zu fahren, braucht man weder einen Führerschein noch ein Versicherungskennzeichen. Anders sieht das beim S-Pedelec aus, hier wird eine Unterstützung bis 45 Stundenkilometer vorgehalten. Um ein S-Pedelec zu fahren, bedarf es eines Führerscheins und eines Versicherungskennzeichens. Bei einem E-Bike im rechtlichen Sinne des Wortes handelt es sich um ein Elektrofahrrad, das sich mit einem Zusatzantrieb tretunabhängig fortbewegt, ähnlich einem E-Roller beziheungsweise einem Scooter. Allgemeinsprachlich hat sich aber der Begriff E-Bike für elektrisch angetriebene Fahrräder etabliert.

Die Crux für den Radfahrer-Tourismus war bislang in der Tat die Topografie des Landkreises. „Berge und Täler sind schön anzusehen und auch gut in Ruhe zu erwandern, mit dem Fahrrad verlangte das bislang aber eine gute bis eher sehr gute Kondition“, ist sich Peter Klein sicher. Das E-Bike mache es, dank Hilfsantrieb, den Besucherinnen und Besuchern einfacher und damit die Region für Fahrradgäste noch reizvoller und interessanter.

Mehr aufs Rad zu setzen, ist auch die Intention der Bürgermeister im Landkreis: „Dank der E-Mobilität rücken wir noch mehr zusammen“, freut sich Ralf Uhlenbruch, Rathauschef in Perl. Sein Kollege Daniel Kiefer aus Mettlach stimmt zu: „So wird eine touristische E-Bike-Strecke die römischen Ausgrabungen in Perl-Borg mit dem Baumwipfelpfad in Orscholz verbinden.“ „Und auf der Tour vom Hochwald an die Saar erlebt man nicht nur unterschiedliche Landschaften, sondern kann auch von den wirklich toll ausgebauten

Wegen profitieren, die hier sinnvoll miteinander kombiniert werden“, sind sich Wolfgang Hübschen, Bürgermeister der Gemeinde Weiskirchen, Thomas Collmann, Verwaltungschef in Beckingen, Marcus Hoffeld, Bürgermeister der Stadt Merzig und Helmut Harth, frisch gebackener Rathauschef in Losheim am See, einig. Bis Ende Frühjahr 2020 soll dank der Mittel aus dem Regionalbudget die Beschilderung der E-Velo-Strecken abgeschlossen sein, gleichzeitig sollen die Rundfahrstrecken auch über verschiedene Apps zum Abruf zur Verfügung gestellt werden. „Unser Ziel ist es, hier vorne mitzuspielen.

Die Entwicklung des E-Bikes ist eine echte Chance für uns, sowohl unsere touristische Infrastruktur doppelt, also für Wanderer und Radfahrer, zu nutzen, als auch einen wichtigen Beitrag zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad als Alltagstransportmittel zu leisten“, fasst Landrätin Daniela Schlegel-Friederich die Strategie der Kommunen und des Landkreises auch im Hinblick auf die Diskussion um den Klimaschutz zusammen.

Ob das Fahrrad, ob elektrisch oder nicht, als Alltagstransportmittel in Zukunft noch größere Akzeptanz erfahren wird, hängt dabei sowohl vom Ausbau des Radwegnetzes im Saarland ab als auch von der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen, wie Fahrradabstellanlagen oder Ladestationen für Pedelecs. Für letzteres steht den Kommunen ein Förderprogramm zur Verfügung, das auch schon intensiv genutzt wird.