Neues zukunftsweisendes Konzept : Das virtuelle Format soll fortgeführt werden

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Ausbildungsmesse des Landkreises Merzig-Wadern unter dem Motto „Deine Zukunft jetzt!“ in diesem Jahr nur in virtueller Form stattfinden – und kam dennoch gut an, wie der Landkreis in seinem Fazit festhält. Foto: Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Landkreis Merrig-Wadern musste für seine Ausbildungsmesse neue Wege beschreiten – mit Erfolg.

Die erstmals in virtueller Form organisierte Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt!“ des Landkreises Merzig-Wadern kann nach Überzeugung der Organisatoren als Erfolg auf dem in diesem Jahr neu beschrittenen Weg in Richtung Digitalisierung verbucht werden. Der Landkreis zieht in einer Pressemitteilung ein positives Resümee: „85 Aussteller, Unternehmen sowie Institutionen haben sich an der zweitägigen Berufsinformationsmesse beteiligt. Davon boten etwa 30 die Möglichkeit an, den Schülerinnen und Schülern per Live-Chat ihre Fragen rund um das Thema Ausbildung und Studium zu beantworten.“ Es seien an beiden Tagen online viele gute Unterhaltungen geführt worden – mit Gesprächspartnern von Schülern über interessierte Erziehungsberechtigte bis hin zu Hochschulabsolventen auf der Suche nach einer Erstanstellung.