Regionale Psychiatriekommission Grüner Kreis gründet Psychiatriekommission

Als einer der ersten Landkreise an der Saar reagierte Merzig-Wadern auf das am 15. April 2022 in Kraft getretene Saarländische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG). Im Kreisverwaltungsgebäude unterschrieben jetzt dreizehn Kooperationspartner einen Vertrag, mit dem sie sich in einer regionalen Psychiatriekommission zu einer Zusammenarbeit der Träger und Leistungserbringer verpflichten. Diese soll dem PsychKHG entsprechend die psychiatrische, psychotherapeutische, psychosomatische und psychosoziale Versorgung auch im Grünen Kreis voranbringen. Stellvertretend für die Landrätin übernahm der Kreisbeigeordnete Torsten Rehlinger die Begrüßung aller Beteiligten im kleinen Sitzungssaal des Kreisverwaltungsgebäudes, wobei zunächst der Dank an die beteiligten Kooperationspartner im Vordergrund stand.