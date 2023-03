Anmeldezahlen bei weiterführenden Schulen Die beliebtesten Schulen im Kreis Merzig-Wadern – und wo das Los entschieden hat (mit Bildergalerie)

Der Ansturm auf die Gymnasien, den viele nach der angekündigten Umstellung von G8 auf G9 befürchtet haben, ist vielerorts nicht eingetreten. Auch im Landkreis Merzig-Wadern nicht, verkündete Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich bei der jüngsten Sitzung des Kreistags und legte die Zahlen für das kommende Schuljahr vor. 873 Kinder wurden zum Stichtag 14. März an den weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Kreises angemeldet. Davon sind 358 Anmeldungen an den drei Gymnasien zu verzeichnen, 424 an den sechs Gemeinschaftsschulen. Hinzu kommen 91 Anmeldungen am Schengen-Lyzeum in Perl – deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sich die Anmeldezahlen im Nachhinein noch ändern können.