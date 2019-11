Merzig Führende CDU-Vertreter aus dem Landkreis bewerten die Aussagen von Ministerpräsident Tobias Hans zur Nordumfahrung Merzig als neue Chance für das Projekt.

Die Äußerungen von Ministerpräsidenten Tobias Hans auf dem CDU-Landesparteitag in Tholey am Wochenende bestärken die CDU Merzig-Wadern nach den Worten von Wagner und Thielen, „sich diesem wichtigen Projekt in den kommenden Wochen und Monaten erneut mit aller Entschlossenheit anzunehmen“. Der Kreisvorsitzende Hoffeld kündigt an: „Der CDU-Kreisverband wird im Dezember eine Klausurtagung zum Thema Nordsaarlandstraße durchführen. Wir werden uns den aktuellen Sachstand aus dem Wirtschaftsministerium vortragen lassen und werden uns in den einzelnen kommunalen Gremien abstimmen um dann gemeinsam für diese extrem wichtige Verkehrsachse zu kämpfen. Unsere Landtagsabgeordneten werden hier unser Bindeglied zur Landespolitik sein.“ Nach den Worten von Hoffeld hätten die Regierungsvertreter der CDU Saar noch auf dem Parteitag in Tholey der Kreis-CDU „für dieses wichtige Verkehrsprojekt vollste Unterstützung zugesichert“. Die Nordsaarlandstraße sei für den Landkreis eines der wichtigsten Zukunftsthemen, so Hoffeld, „und wir müssen gemeinsam für die Anbindung des Hochwaldes an die A8 sorgen. Zudem muss das Nadelöhr Merzig, endlich von den ständig wachsenden Verkehrsbelastungen entzerrt werden.“