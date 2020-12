Weihnachtsbaum in Merchingen : Helles Licht im kalten Dezember

MERCHINGEN Das Kreativteam des Heimatvereins gestaltete einen Weihnachtsbaum für die Merchinger, der Zuversicht bringen soll.

Das später abgerissene Milchhäuschen war jahrzehntelang der Treffpunkt des Ortes und ging dann als solcher verloren. Mit dem schön gestalteten und beleuchteten Weihnachtsbaum sollte nun wieder daran erinnert werden. So haben sich die Mitglieder des Kreativteams des Heimatvereins auch von den aktuellen Corona-Beschränkungen nicht davon abhalten lassen, in der vorweihnachtlichen Zeit etwas Besonderes für das Dorf zu kreieren.

Die großen Christbaumkugeln, Sterne und Geschenkpäckchen wurden von jedem einzelnen Mitglied zu Hause gestaltet. Am ersten Adventssonntag war es dann soweit: Der Baum wurde unter Einhaltung der Hygiene-Regeln gemeinsam geschmückt. „Er leuchtet nun in schöner Form mit seinem hellen Licht in den kalten Dezembernächten für alle Merchinger“, sagte Hinterscheid. „Wir wünschen aber auch allen Menschen, die an unserem Weihnachtsbaum vorbeifahren oder -gehen, dass er ihnen mit seinem Licht in dieser Zeit etwas Zuversicht bringt“, ergänzte die Projektleiterin. Ihr Team bedankt sich besonders bei der Familie Wilbois für das Bereitstellen und die Errichtung des Baumes.