Merzig : Welche Heizung für mein Haus?

Ein Regler an einem Heizkörper Foto: dpa/Patrick Pleul

Merzig Die Verbraucherzentrale startet am 2. Juni einen kostenlosen Online-Vortrag.

Am Dienstag, 2. Juni, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr bietet die Verbraucherzentrale des Saarlandes einen weiteren kostenlosen Online-Vortrag, diesmal zum Thema Heizungserneuerung, an.